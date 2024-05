Taglio del nastro per la nuova palestra di Fusignano

Inaugura sabato 11 maggio alle 9.30 una nuova palestra realizzata a Fusignano, in via Giovanni XXIII. La palestra è stata realizzata all'interno degli spazi cortilizi dell'istituto comprensivo 'Luigi Battaglia', a ridosso dei parcheggi già esistenti di fronte alla struttura 'Corpo vivo', ed è in grado di rispondere alle esigenze delle numerose società sportive di Fusignano, garantendo equilibrio con le lezioni scolastiche di ginnastica.

Il costo complessivo è di 2.282.199 euro di cui un milione di euro di contributo statale, 1.190mila euro di fondi propri del Comune di Fusignano e 92.199 euro di fondo revisione prezzi. La struttura, dotata di impianto fotovoltaico, è stata realizzata in classe 4 antisismica e potrà avere funzioni di protezione civile in caso di calamità. Al suo interno è predisposta per la pallavolo, il basket, la ginnastica artistica e la danza.