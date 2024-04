Taglio del nastro per la "Cà dell'arte": via ai corsi di musica, pittura e mosaico

Sabato 27 aprile, alle 17, presso l'ex centro civico di Cá di Lugo in via della Resistenza 2/1 sarà inaugurato il nuovo polo delle arti, la "Cà dell'arte". Il Comune di Lugo ha affidato la gestione di quel luogo all'Università per adulti di Lugo che collabora con l'associazione culturale La Compagnia dei Musivari. Il nuovo polo delle arti vuole essere il collegamento tra le frazioni, anche più lontane dal centro, offrendo un punto di ritrovo culturale e divertente per adulti e bambini. La Cá dell'arte si animerà con tantissime proposte come laboratori didattici per bambini, corsi di pittura, mosaico e scultura, mostre, musica dal vivo e molto altro. Per il giorno dell'inaugurazione saranno presenti le autorità e sarà svelata la nuova targa.