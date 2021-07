Un modo diverso per gustare un classico: inaugura una paninoteca di pesce

Stanno spopolando già da qualche anno, soprattutto sulla riviera, le 'paninerie di pesce', locali che offrono proposte di pesce fresco racchiuse tra due croccanti ali di pane. E ora la nuova proposta gastronomica arriva anche nel cuore di Pinarella. In piazza Premi Nobel ha inaugurato da qualche giorno 'Take Gourmet', una paninoteca che propone materie prime quali pescato del giorno e prodotti a chilometro zero con abbinamenti di alta ristorazione.

Dietro al bancone Fabio Iasi, ristoratore cervese, e l’amico Marcello Sama, cervese doc e gestore per oltre mezzo secolo del bagno Arcobaleno. Nel menù del locale si trovano panini gourmet a base di pesce fresco, ma anche fritti, primi piatti, antipasti e cruditée di mare. Un modo nuovo per degustare il pesce fresco. Disponibile anche il servizio di take away.