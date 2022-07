Tamponamento bici-auto durante l'allenamento: ciclista minorenne portato in ospedale in elicottero

Ha coinvolto un gruppo di ciclisti l'incidente stradale che si è verificato venerdì mattina, attorno alle 8, nel faentino. Tre ragazzi minorenni in forza alla Società Ciclistica Cotignolese stavano facendo una sessione di allenamento lungo via San Silvestro, percorrendo la strada dall'autostrada verso il centro città. A un certo punto un'auto che procedeva davanti a loro ha frenato e, per cause ancora in corso d'accertamento, uno dei giovani ciclisti ha tamponato l'auto ed è caduto a terra. Nello scontro sono caduti anche gli altri ciclisti, ferendosi in maniera lieve.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze, auto medica ed elicottero, con il quale il ragazzo ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina.