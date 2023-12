Tamponamento tra due treni, i sindacati: "Serve più sicurezza sulla rete ferroviaria"

Dopo il tamponamento tra due treni avvenuto domenica sera tra Faenza e Forlì, in sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Emilia Romagna esprimono "vicinanza alle lavoratrici e lavoratori di Trenitalia, Trenitalia Tper, Appalti ferroviari, RFI e utenti coinvolti nell'incidente. Un sentito ringraziamento alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e personale medico per il pronto intervento di soccorso e al personale ferroviario impegnato nel ripristino dell'infrastruttura e della circolazione".

"Sollecitiamo Trenitalia, Trenitalia Tper e RFI - scrivono in una nota i sindacati - a individuare e definire immediatamente nel dettaglio le cause e le dinamiche di tale incidente. Come Segreterie Regionali poniamo ancora una volta il tema della sicurezza sulla rete ferroviaria italiana come centrale e prioritario a livello nazionale, a tutela di lavoratrici, lavoratori, utenti e della collettività".