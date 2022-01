Tampone di fine isolamento e quarantena anche in farmacia: e i test 'fai da te' ora si caricano sul portale

Importanti novità in campo di test Covid, con l'obiettivo di facilitare il più possibile la vita dei cittadini e dare modo alle aziende sanitarie di concentrare ulteriormente gli sforzi nelle attività di cura e tutela delle persone. In ogni caso, in caso di sintomi, è fondamentale che rivolgersi al medico di medicina generale o pediatra.

Da lunedì 10 gennaio le farmacie potranno eseguire i test per decretare la fine degli isolamenti: dopo un tampone positivo effettuato in farmacia, si potrà prenotare subito l'appuntamento per sottoporsi al tampone di chiusura isolamento, che sarà a carico del Servizio Sanitario Regionale. Come da circolare del Ministero della Salute, per poter fare il test di fine isolamento si dovrà essere asintomatici da almeno 3 giorni.

Sempre da lunedì 10 gennaio le farmacie potranno eseguire i test per decretare la fine delle quarantene dei contatti stretti (10 giorni per le persone non vaccinate o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario), che saranno a carico del Servizio Sanitario Regionale. Anche in questo caso si potranno fare solo se asintomatici da almeno 3 giorni

Da lunedì 17 gennaio sarà invece online il portale regionale per caricare l'esito positivo dei test "fai da te", il primo in Italia: si tratta di un'alleanza che si vuole stringere con i cittadini per accorciare i loro tempi di isolamento. Potranno utilizzare questa possibilità i cittadini che hanno ricevuto l'ultima dose di vaccino da meno di 4 mesi e che hanno il Fascicolo Sanitario Elettronico.