Coronavirus, al via i tamponi gratis in farmacia con esito in 15 minuti: dove e come farli

Da lunedì 21 dicembre è possibile prenotare i tamponi antigenici nasali nelle farmacie comunali di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola - ma anche in altre farmacie non comunali. In tutte le farmacie comunali sarà possibile effettuare le prenotazioni e ritirare la necessaria documentazione. Il tampone potrà essere effettuato una volta al mese, del tutto gratuitamente. A Cervia e Ravenna, comuni in cui ci sono più farmacie comunali, i tamponi saranno concentrati in quelle farmacie che garantiscono la possibilità di effettuare i tamponi più velocemente, nella sicurezza per utenti e farmacisti: in particolare, i punti di effettuazione dei tamponi saranno Fornace Zarattini e Lido Adriano per il comune di Ravenna, e Tagliata per i Comune di Cervia.

A chi sono destinati

Il progetto della Regione Emilia-Romagna prevede che i tamponi antigenici vengano effettuati gratuitamente agli stessi destinatari della campagna di screening sierologico, vale a dire:

- scolari e studenti (0-18 anni e maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore);

- relativi genitori, anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari;

- relative sorelle/fratelli;

- altri familiari conviventi di scolari/studenti;

- nonna/nonno non convivente di scolari/studenti;

- studenti universitari che hanno il medico di medicina generale in Emilia-Romagna anche se frequentanti Università fuori regione;

- studenti dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale);

- personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni;

- personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP;

- farmacisti che partecipano al progetto.

Le farmacie che hanno già aderito

A una settimana dalla sottoscrizione dell’intesa, sono 374 su 1.349 le farmacie convenzionate pubbliche o private che hanno già aderito all’iniziativa, il 28% del numero complessivo presente in regione, in aumento di ora in ora. A Piacenza hanno risposto positivamente 31 farmacie (32% del totale), a Parma 44 (31%), a Reggio Emilia 40 (26%), a Modena 51 (25%), a Bologna 86 (29%), a Ferrara 17 (13%), a Ravenna 34 (31%), a Forlì-Cesena 47 (40%), a Rimini 24 (24%).

Cosa devono fare i cittadini

Per effettuare il test occorre, dal 21 dicembre, prendere appuntamento con il farmacista, consultando l’elenco degli aderenti sul sito della Regione. Il farmacista avrà cura, in fase di prenotazione, di informare il cittadino che l’attività verrà eseguita in autotest. In caso di minori, un genitore o tutore deve dare il proprio consenso ed essere presente, per eseguire lui stesso il test al minore. L’attività sarà sempre svolta nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, dall’uso obbligatorio e corretto della mascherina, che sarà abbassata solo nel momento del campionamento e poi riposizionata correttamente, all’igienizzazione delle mani, dal controllo della temperatura corporea al distanziamento. Proprio perché si tratta di uno screening rivolto unicamente a persone prive di sintomi, per la sicurezza di cittadini e farmacisti non si può effettuare il test se negli ultimi 10 giorni si sono avuti contatti stretti con persone affette da Covid-19, se si ha febbre superiore a 37,5° C o sintomatologia respiratoria. Per i cittadini che si trovano in queste condizioni sono infatti attivi altri percorsi.

Esito del test

Il farmacista registrerà sul Portale regionale delle Farmacie i dati della persona che si sottopone al test; l’esito viene trasmesso al medico di sanità pubblica dell’Azienda Usl di assistenza e a quello di medicina generale. In caso di positività, il cittadino dovrà restare in isolamento presso il proprio domicilio evitando i contatti con altre persone, in attesa di essere contattato telefonicamente dai Servizi di santità pubblica della propria Ausl per eseguire il tampone molecolare nasofaringeo, che potrà confermare o meno la presenza del virus.