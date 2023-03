Tamponi diagnostici e vaccini anticovid: dal 1 aprile riorganizzazione delle attività

Alla luce delle richieste di tamponi e vaccini anti-covid oramai estremamente ridotte su tutto il territorio, l’Azienda USL della Romagna riorganizza le attività a partire dal 1 aprile. Dal 3 aprile per l'effettuazione dei tamponi molecolari per diagnosi, su richiesta del medico curante, saranno attive le seguenti sedi:

Ravenna - Ambulatorio Centro Prelievi CMP (con entrata dall’esterno) per tamponi molecolari per diagnosi e antigenici di guarigione (limitatamente alle categorie già previste, cioè operatori sanitari privati e soggetti con immunodepressione), dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle 13.30.

Faenza - Dal 1 aprile sarà sospesa l'attività del Drive through allestito nel piazzale Tamburini. È attivo l’Ambulatorio vaccinale dell’Igiene Pubblica (Via Zaccagnini 22) solo per tamponi antigenici di guarigione (limitatamente alle categorie già previste, cioè operatori sanitari privati e soggetti con immunodepressione) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12.30 alle 13.

Lugo - Dal 1 aprile sarà sospesa l'attività del Drive through allestito nel piazzale Gramigna. Dal 3 aprile sarà operativo l’Ambulatorio vaccinale Igiene Pubblica (Viale Masi 20) solo per tamponi antigenici di guarigione (limitatamente alle categorie già previste cioè operatori sanitari privati e soggetti con immunodepressione), il martedì e giovedì dalle ore 12.30 alle 13.

Sedi e orari di vaccinazioni anticovid dal mese di aprile

Ravenna - L’attività vaccinale si trasferirà dal Centro Commerciale Esp al Punto Prelievi CMP piano terra - via Fiume Abbandonato 134, e sarà garantita il lunedì e il martedì dalle ore 14 alle 17.30.

Faenza - Ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica - via Benigno Zaccagnini 22. Attività vaccinale: il mercoledì dalle ore 8.30 alle 12.30.

Lugo - Ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica - Viale Tullio Masi 20. Attività vaccinale: il venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.