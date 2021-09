Tandem linguistico: si cercano volontari per fare conversazione

A inizio ottobre riparte il Tandem Linguistico di Villaggio Globale, gli incontri dedicati a chi è appena arrivato in Italia e vuole migliorare il suo italiano parlando con un madrelingua. Si tratta per esempio di studenti universitari e di persone immigrate per cercare lavoro che, parlando bene l'italiano, potranno inserirsi socialmente.

Villaggio Globale e Cidas cercano volontari disponibili a parlare in italiano in piccoli gruppi o coppie. Si tratta di un modo di aiutare un'altra persona, ma anche di conoscere nuove culture e quando possibile di parlare un'altra lingua. Sono anche aperte le iscrizioni per tutti coloro che vogliono esercitarsi a parlare l'italiano per migliorare le proprie capacità. E' possibile iscriversi e chiedere informazioni entro il 30 Settembre scrivendo a: sociale@villaggioglobale.ra.it