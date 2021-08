Tante 'bellissime' ravennati premiate al concorso 'Miss mamma italiana'

Dopo la pausa “forzata” dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid, sono ripartite in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza) le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28esimo edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Domenica, nella splendida “terrazza sul mare” di Piazza Vivaldi a Lido Adriano, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di Miss Mamma Italiana 2021. Le mamme partecipanti, hanno prima sfilato in passerella con abiti eleganti poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche). Queste le vincitrici delle tre categorie del concorso: fascia di “Miss Mamma Italiana” (per le mamme dai 25 ai 45 anni) Sara della Corna 34 anni, insegnante, di Bertinoro (FC), mamma di Irene, Michele e Gioele, di 13, 11 e 9 anni; fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), Dasa Dorkova 48 anni, casalinga, di Lido Adriano, mamma di Tomas e Michela, di 29 e 27 anni; fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni) Antonella Burattoni, 62 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Mattia.