Tante persone a San Pietro in Vincoli per ascoltare il cardinal Zuppi e l'enciclica di Papa Francesco

Tante persone si sono riunite lunedì sera a San Pietro in Vincoli, alla sede dei Missionari Saveriani, per ascoltare il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha presentato a tutti i partecipanti l'enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco. L'incontro era organizzato dall'associazione Idee per la sinistra, dalle Acli e dal Centro Studi Donati di Ravenna. Durante l'appuntamento sono intervenuti anche Walter Raspa (Acli), Luciano Ravaioli (della Diocesi di Forlì-Bertinoro) e l'ex parlamentare Vasco Errani.