Tanti applausi per il concerto dell'Onda rosa indipendente, il Mei: "Ora un contest nazionale per l’8 marzo"

Giovedì si è svolto con grande successo il concerto per la nuova edizione di Onda Rosa Indipendente, un'iniziativa sostenuta dal MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Il Piccadilly di Faenza si è riempito per questo importante appuntamento, aperto dai saluti della Consigliera Regionale Manuela Rontini, Simona Emiliani di Sos Donna, l’Assessora del Comune di Faenza Milena Barzaglia e con un saluto a distanza della Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni.

Hanno presentato la serata Anna De Leo del duo folk Emisurela con la sorella Angela, impegnate anche nel progetto di Faenza Indie insieme a Vania Leone di Radio Bruno. Le artiste Marzia Stano di Elastico e Giulia Massarelli de Lo ZdiB hanno presentato le etichette discografiche Elastico e Lunatika, dedicate alla diversità di genere e alla musica al femminile, mentre la cantautrice Roberta Giallo ha presentato il libro Web Love Story e il suo nuovo singolo che sara’ presente all’interno del nuovo album Canzoni da Museo.

Si sono esibite dal vivo le artiste: Marzia Stano, Margò, Melga, Euski con Roma Amor, Eleonora Stradaioli, Laura B, Le Nora, Vittoria Iannacone, Giulia Malavasi e il duo di Giorgia Montevecchi e Chia con una proposta musicale straordinaria che ha spaziato dal pop al rock, dal folk alla canzone d’autore, dall’indie it pop fino alla sperimentazione.

Ora Onda Rosa Indipendente diventerà un progetto a cura del MEI in collaborazione con L’Altoparlante che lavorerà tutto l’anno per la valorizzazione della musica al femminile con un contest nazionale aperto a tutti i generi e gli stili che sarà presentato il prossimo 8 marzo 2022.