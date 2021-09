Tanti aquiloni in volo per chiedere la liberazione di Patrick Zaki

In programma un nuovo appuntamento a Tagliata per lo studente dell'Università di Bologna imprigionato in Egitto

"Da oltre 500 lunghissimi giorni Patrick Zaki è incarcerato in Egitto per aver scritto che lì i diritti fondamentali delle persone sono costantemente violati". Per questo motivo l’anno scorso Amnesty International – Italia, Festival dei Diritti Umani e Articolo21 hanno fatto volare un aquilone con la sua immagine. Quest’anno, di nuovo a Tagliata di Cervia e durante l’iniziativa di Cervia Volante, Sprint Kite, saranno tanti gli aquiloni che porteranno in cielo lo stesso messaggio: #FreePatrickZaki

Per l’occasione ci saranno dei veri e propri laboratori - organizzati dalla sezione di Forlì di Amnesty International Italia – per realizzare gli aquiloni con l’immagine dello studente egiziano imprigionato. L’appuntamento è per le 14.30 di domenica 12 settembre al Residence Quadrifoglio di Tagliata di Cervia (Via Abruzzi, 101), per incontrare gli organizzatori dell’iniziativa e costruire il proprio “zaquilone” in solidarietà con Patrick Zaki.