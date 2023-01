Tanti bambini, oltre 500 persone hanno accolto la "Befana dei portuali" che promuove l'integrazione

Oggi, venerdì 6 gennaio 2023 al cinema city dopo due anni di stop causa covid, oltre 500 persone, la gran parte bambini di tutte le provenienze e fasce d’età, hanno accolto come con gioia ‘la befana dei portuali’ di Ravenna. Presenti il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, l’assessora alla cooperazione Anna Giulia Randi, il presidente della compagnia portuale Luca Grilli, presidente del CSRC Luigi Spadaro, i rappresentanti delle autorità portuali e della BPR banca.

"Una befana giovane e generosa che con questa iniziativa inedita per il territorio continua ad incrementare in città il valore della cultura dell’integrazione ponendo al centro la gioia, il sorriso ed i desideri di tutti i bambini", ha commentato Charles Tchameni Tchienga Presidente dell'associazione Onlus Il Terzo Mondo ODV, che aggiunge: "una cultura fortemente sostenuta dalle istituzioni ravennati nonché dall’amministrazione comunale".

Dopo aver visto il film a sorpresa molto gradito ‘l’ispettore otto zampe e il mistero dei misteri’ i bambini hanno ricevuto i doni dell befana (calze e giocattoli). Inoltre è stata un occasione per l’associazione ‘Il Terzo Mondo ODV’ per presentare il calendario dello 'sportello del sorriso e della befana dei portuali’ 2023, il ricavato andrà a sostenere le attività della Onlus. Uno dei momenti salienti è stato il taglio e la degustazione della torta gigante della ‘befana dei portuali. "Grazie alla Compagnia Portuale di Ravenna per questa lodevole iniziativa; anche quest'anno i sorrisi dei bambini sono stati per noi un punto di crescita", conclude Tchameni Tchienga.