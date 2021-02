Tanti casi di Covid nelle scuole di Riolo Terme: positivi alunni e docenti

Diversi casi di Coronavirus nelle scuole di Riolo Terme. Giovedì è risultato positivo un alunno della 5C delle scuole primarie, classe per la quale è stata quindi attivata la didattica a distanza come era già per la 3B e 4A, che nei giorni avevano registrato altri alunni positivi. L'Ausl ha inoltre disposto la didattica a distanza per la classe 1A delle scuole secondarie. E' poi stato sospeso il servizio dell'asilo nido Peter Pan, dove mercoledì sono risultati positivi un'insegnante e due bambini. Per gli studenti e il personale scolastico sarà predisposto a breve l’esecuzione di un tampone di controllo. Sono state inoltre messe in didattica a distanza una decina di classi - 3A, 3D, 3G, 1A, 1C, 1D, 3C, 5C, 4B, 5F, 5A - dell'istituto Alberghiero statale 'Pellegrino Artusi', a causa di un contatto stretto con un caso di Covid.