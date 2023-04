Tanti eventi per l'inaugurazione della nuova sede della biblioteca di Castiglione di Ravenna

Giovedì 20 aprile alle 11 appuntamento in piazza della Libertà a Castiglione di Ravenna per il taglio del nastro della nuova sede della biblioteca Celso Omicini. Ospitata fino a poco tempo fa nella sede del Consiglio territoriale, la biblioteca si è trasferita nei nuovi locali di piazza della Libertà 10 e ha rinnovato completamente il proprio aspetto, con un progetto presentato alla cittadinanza lo scorso gennaio. I due piani della nuova sede sono stati completamente riallestiti con arredi funzionali, scaffali colorati e capienti che rendono più accoglienti e spaziosi gli ambienti. Vi si potrà trovare anche un nuovo spazio per bambine e bambini dagli 0 ai 6 anni e l’area game e ludoteca per ragazze e ragazzi. Fra le novità anche gli scaffali tematici dedicati ai libri dal mondo (in lingua straniera) e alla lettura accessibile, nonché una sezione dedicata all'attualità.

A partire dal 20 aprile un ricco calendario di appuntamenti aspetta grandi e piccoli per festeggiare la nuova apertura e ribadire che la biblioteca si fa spazio di esperienza e incontro fra identità e bisogni diversi. Le iniziative, che si collocano all’interno della campagna nazionale del Maggio dei libri del Centro per il libro e la lettura (Cepell), vedranno come protagonisti, fra gli altri, il Teatro delle Albe con Odisèa, il rapper Moder con un laboratorio di scrittura rap, l’associazione Fatabutèga e le volontarie "Nati per Leggere" con letture e laboratori dedicati ai più piccoli.

Per la realizzazione della giornata d’inaugurazione e per le iniziative speciali della settimana a seguire l’Istituzione Biblioteca Classense si è avvalsa della collaborazione dell’ufficio Decentramento, del Consiglio territoriale, dell’istituto comprensivo intercomunale Ravenna/Cervia e dell’associazione castiglionese Umberto Foschi, che ringrazia.

"Con questa che sarà una bellissima festa - dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l'assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia - restituiamo a tutta l'area sud del nostro comune un presidio culturale rinnovato e ampliato che si rivelerà strategico nell'attuare e valorizzare quel "policentrismo culturale" di cui un territorio vasto come il nostro ha un profondo bisogno".

"La nuova sede della biblioteca Omicini offre uno spazio più bello, luminoso e accessibile del precedente, affacciato sulla piazza principale. Sarà, soprattutto per bambini e ragazzi, un luogo di aggregazione e di rinnovata offerta culturale, per dare sempre più slancio alla creazione di un sistema bibliotecario diffuso sul territorio", aggiunge Silvia Masi, direttrice della Biblioteca Classense.

Gli appuntamenti

• Giovedì 20 aprile › ore 11

Tutti in piazza con un libro. Inaugurazione e taglio del nastro per la nuova sede della Biblioteca “Celso Omicini”

• Venerdì 21 aprile › ore 15

Tutti in gioco. Apertura straordinaria della Biblioteca per giocare nella nuova area game

• Sabato 22 aprile › ore 10

Letture piccolissime. Le lettrici e i lettori "Nati per Leggere" leggono tante storie per genitori, bambine e bambini (3-5 anni)

• Mercoledì 26 aprile › ore 17

“Petunia”, liberamente tratto dal libro di Roger Duvoisin e Chiara Carminati, ed. Marameo 2021. Laboratorio di manualità creativa dedicato alla costruzione di buffe ochette... letterate (5-11 anni)

• Giovedì 27 aprile › ore 17

Fogli bianchi: laboratorio di scrittura rap con Moder (dagli 11 anni)

• Venerdì 28 aprile › ore 18

Odisèa: la tutta splendida, di e con Roberto Magnani / Teatro delle Albe e Giacomo Piermatti al contrabbasso

• Sabato 29 aprile › ore 10.30

Il Bianco e il Nero, liberamente tratto dal libro di Debora Vogrig e Pia Valentinis, ed. Orecchio Acerbo 2022. Laboratorio di manualità creativa dedicato alla luce e al buio, al giorno e alla notte (4-6 anni)