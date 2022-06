Tanti faentini nel borgo per il primo appuntamento con i Martedì d’Estate

Martedì sera è scattato il primo martedì estivo, ospitato dalle vie del Borgo di Faenza. Dopo la paura iniziale per lo svolgimento dell’evento, la pioggia ha lasciato il posto al sereno e tutti gli operatori si sono prodigati per la buona riuscita della serata. Corso Europa ha aperto i Martedì d’Estate, offrendo una serata ricca di ingredienti: aperitivi, musica dal vivo, giocolieri, spettacoli di fuoco, cene per tutti i gusti.

Il buon numero di cittadini accorso per la serata del 28 giugno è la testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dai commercianti e da tutti gli attori che hanno preso parte alla realizzazione del primo martedì della rassegna estiva. L’iniziativa organizzata dal Consorzio di Faenza c’entro illuminerà le vie del centro manfredo martedì 5 luglio con ulteriori proposte dedicate a tutte le età.