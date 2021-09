Tanti lavori di manutenzione sulle strade brisighellesi

Nel territorio di Brisighella sono in corso gare d’appalto e lavori per la sistemazione delle strade già individuate lo scorso luglio come più bisognose di interventi di manutenzione. Diversi i finanziamenti, dal Fondo Regionale per la Montagna alle risorse stanziate attraverso il bilancio comunale. In corso una gara del valore di circa 105.000 euro finanziata dal Fondo Regionale per la Montagna.

Le strade interessate sono Via Scampelluccio (13.000 euro), Via San Cassiano (10.000 euro), Via Campopiano (30.000 euro), Via Valpiana (43.000 euro), Via Riolo (4.500 euro) e Vicolo Casette (4.500 euro). Finanziamento regionale per un progetto da circa 158.000 euro, già affidato al consorzio C.E.A.R. Ravenna. Le strade oggetto di intervento sono Via Baccagnano (10.000 euro), Via Purocielo (58.000 euro), Via Ebola (25.000 euro), Parcheggio Villa Vezzano (7.000 euro), Via Molino Boldrino (8.000 euro), Via Trebbo (4.000 euro), Via San Giorgio in Ceparano (30.000 euro) e Via Corte (16.000 euro).

Con 300.000 euro finanziati dal bilancio comunale è stata invece già asfaltata Via Agello (120.000 euro), mentre è in corso una gara per la manutenzione di Via Baldi (9.000 euro), Via Cova (39.000 euro), Via Rosetti (50.000 euro), Via Ugonia (8.000 euro), Via Valloni (34.000 euro), Via Masironi (14.000 euro) e Via Lamone (26.000 euro). Grazie ad un accordo tra Enti (Hera) sono state già state asfaltate anche Via Moronico, Via Friuli, Via Gramsci e Via Emiliani (Fognano). Infine, a breve sarà bandita la gara d’appalto per i lavori di riqualificazione di Via Maglioni per un importo di 260.000 euro circa.