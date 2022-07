Tanti studenti faentini in Germania per il meeting internazionale "Re-discovering Europe"

Si è concluso giovedì a Schwäbisch Gmünd in Germania il 6° meeting internazionale del progetto europeo ‘Re-discovering Europe by feeling European Citizens Again’ a cui hanno preso parte le delegazioni di giovani studenti di Italia, Germania, Francia, Lettonia, Bulgaria e Polonia. Il progetto, guidato dal Comune di Faenza è Leader, si è sviluppato a partire dal 2018 ed è dedicato in particolare alle giovani generazioni, con l’obiettivo di promuovere i valori della cittadinanza europea e la conoscenza reciproca.

A questo penultimo meeting hanno partecipato gli studenti di tre scuole faentine, del Liceo Ballardini-Torricelli, dell’Istituto Oriani e dell’ITIS Bucci, che hanno condiviso con gli studenti di altre nazionalità attività formative e di confronto reciproco sui temi della pace in Europa, del futuro delle giovani generazioni europee e dell’importanza della sostenibilità ambientale. L’ultimo meeting si terrà in Polonia, a Boleslawiec, nel mese di agosto.

"Una esperienza altamente formativa per i giovani che vi hanno partecipato -spiega la dirigente del Settore Cultura dell’Unione della Romagna Faentina, Benedetta Diamanti-, che hanno dimostrato nelle attività una maturità di riflessione e una consapevolezza non scontata sui grandi temi su cui oggi l'Europa si interroga e sul tema della cittadinanza europea. Hanno manifestato anche, tutti, indipendentemente dalla nazionalità, una grande attitudine, quasi un bisogno, a stringere relazioni con i coetanei di altri Paesi, quasi fosse per loro quasi più semplice comunicare in queste situazioni di multiculturalità e multilinguismo. Una esperienza che credo li abbia fortemente coinvolti, stamattina, al momento della partenza, gli abbracci e le promesse di nuovi incontri sono stati innumerevoli".