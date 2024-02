Tappa a Cervia per la Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, visiterà la cucina popolare

Lunedì alle 12.30 la Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli visiterà per un pranzo conviviale “CucinaSorriso”: la cucina popolare di Cervia dove persone in difficoltà (e non solo) possono recarsi a consumare un pasto caldo, a socializzare, a fare nuove conoscenze e dove il servizio ai tavoli è curato da ragazzi con disabilità. Il Ministro sarà accompagnato dall’Onorevole Jacopo Morrone, Segretario della Lega Romagna.