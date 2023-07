Tappa finale di “Tuttingioco”: il torneo estivo degli oratori del Csi arriva alla Rocca

C’è anche Ravenna tra le cinque città che ospitano uno degli altrettanti concentramenti finali di “Tuttingioco”, il torneo nazionale estivo degli oratori, promosso dal CSI nazionale e da Fondazione Conad Ets, per agevolare l’accesso di migliaia di ragazzi ai centri estivi 2023. Un modo efficace per promuovere, attraverso lo sport, i valori dell’inclusione e dell’attenzione all’altro. A partire dal mese scorso, una cinquantina di realtà, tra oratori e società sportive, hanno partecipato alle tappe dislocate in tutta Italia nelle quali bambini e ragazzi si sono sfidati in varie attività sportive e ludiche, contribuendo a realizzare il punteggio del proprio oratorio o della propria società sportiva concorrendo alla conquista del premio finale.

L’appuntamento a Ravenna è in programma venerdì 14 luglio alla Rocca Brancaleone, dalle 8 alle 12. Saranno presenti i bambini che frequentano il CRE Leone e il CRE on the beach, due dei tre centri estivi attualmente attivi del CSI Ravenna, e i bambini impegnati al momento nel CRE in corso di svolgimento al Ct Darsena. Ospiti della giornata anche i partecipanti agli altri due centri estivi presenti alla Rocca Brancaleone (Pingu’s English Summer Camp e Kid Lights), e quelli che aderiscono al CRE “La Terra di Mezzo” che è orientato a costruire una cultura dell’incontro tra bambini cinesi ed italiani.

La mattinata si svilupperà attraverso una serie di giochi e di prove che i ragazzini presenti dovranno svolgere: una sorta di “mini campionato” che contribuirà a delineare la classifica finale. Sono previste anche gare di bocce e il rubabandiera, all’interno del progetto europeo Propact, che mira a incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sport e all'attività fisica, che a Ravenna ha come partner il Comune. Al termine delle sfide, Fondazione Conad ETS donerà una carta prepagata del valore di 50 euro ai componenti della squadra vincitrice, premiando un totale di 20 bambini. Mentre sono stati 1800 i voucher offerti da Fondazione Conad ETS per offrire a giovani e giovanissimi la possibilità di prendere parte alle attività dei camp estivi di 17 città sparse su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti.

È rilevante lo sforzo organizzativo che il comitato territoriale CSI di Ravenna affronta in questa giornata: “Abbiamo coinvolto gli operatori dei centri estivi e volontari nostri e di alcune società sportive a noi affiliate – spiega il presidente Alessandro Bondi – per coprire tutte le aree di gioco e assicurare al meglio la gestione dell’evento. Per noi è un grande piacere ospitare una delle finali di questo progetto: ci permette di fare la nostra parte per essere vicini alle famiglie e ai bambini in difficoltà”.