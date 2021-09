Targa Mei Musicletter, tra i premiati anche i "Bauli in Piazza"

Vincono la nona edizione della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale per il giornalismo musicale sul web ideato da Luca D’Ambrosio con la collaborazione del patron del Mei Giordano Sangiorgi, "Humans vs Robots" come Miglior sito web e "Onde Funky" di Paola Gallo come Miglior blog personale. Il Premio speciale - Targa Mei Musicletter, destinato quest'anno alla Migliore iniziativa sociale a sostegno della musica e dello spettacolo va poi all'associazione "Bauli in Piazza - We Make Events Italia". La premiazione della Targa Mei Musicletter 2021 si terrà sabato 2 ottobre, dalle ore 17:00, presso il palazzo comunale di Faenza, nel corso del Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus.

"Parlare di musica in modo un po’ diverso" è l'idea alla base di Humans vs Robots, sito web nato nel 2016 come progetto di music discovery alternativo agli algoritmi delle piattaforme di streaming. Il blog Ondefunky di paola Gallo risponde invece al "bisogno fisiologico di parlare di musica". Il premio all'associazione Bauli in Piazza, infine va all'iniziativa sociale del comparto spettacoli che è nata durante la pandemia in risposta al fermo pressoché totale delle attività musicali e artistiche che si è verificato nei lunghi mesi di emergenza sanitaria. "La manifestazione del 10 ottobre 2020 ha contribuito a costruire un’immagine chiara del settore che raggruppa i lavoratori dello spettacolo, le aziende e i professionisti - afferma Silvia Comand - portando con sé analisi, contenuti e confronti per contribuire alla battaglia per i diritti, il sostegno e il riconoscimento di tutto il comparto".