Tariffe del traghetto ridotte per gli abitanti dei lidi

A partire dal 2021 ci sarà una rilevante riduzione del costo dei biglietti e degli abbonamenti del traghetto che collega Marina di Ravenna e Porto Corsini e anche l’installazione di casse automatiche, cartelli luminosi e telecamere nei punti di imbarco. Nella seduta di martedì, infatti, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri Veronica Verlicchi (La Pigna), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Nord) e Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) su “Esentare o in subordine agevolare i residenti di Marina di Ravenna e dei lidi nord dal pagamento del biglietto e dell’abbonamento per il servizio del traghetto sul canale Candiano”. In corso di seduta la mozione è stata sottoscritta anche da Cinzia Valbonesi (Pd).

"E’ stata vinta una prima battaglia, cominciata più di un anno fa con la presentazione di una mozione della lista La Pigna e di un’altra mozione presentata dalla Lega - spiegano i consiglieri Verlicchi e Rolando - I due documenti iniziali chiedevano il libero accesso e quindi la gratuità del servizio per i residenti di Marina di Ravenna e dei Lidi Nord. Il confronto non privo di frizioni nelle due riunioni della commissione consiliare ha portato la maggioranza che sostiene il sindaco Michele de Pascale a concedere rilevanti riduzioni del costo del servizio sia del biglietto che degli abbonamenti per i residenti non solo di Marina di Ravenna e di Porto Corsini, ma anche di tutti i residenti nei Lidi Nord. E così, durante la seduta del consiglio comunale di martedì, accogliendo alcuni emendamenti proposti dalla maggioranza così come la loro firma e quella di Lista per Ravenna siamo riusciti a far passare questa prima agevolazione. Un primo risultato, ottenuto grazie al lavoro di cesellatura grazie al quale siamo riusciti a smantellare il muro del “no” inizialmente frapposto dal Pd e dai suoi alleati. Certo, la nostra soddisfazione é solo parziale, dato che il nostro obiettivo era ed é ancora l’ottenimento del “libero accesso” per residenti, lavoratori, studenti.

Appena ci saranno le condizioni, La Pigna e la Lega di Ravenna avvieranno la proposta per concedere la gratuità del servizio traghetto a tutti i residenti delle località dei Lidi Nord e dei Lidi Sud".