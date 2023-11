Tartaruga muore spiaggiata: il drammatico ritrovamento sulla costa ravennate

Un drammatico ritrovamento si è verificato all'alba di mercoledì mattina sulla spiaggia di Lido di Dante. Davanti al bagno Smeraldo, spinta probabilmente a riva dalle onde della mareggiata in corso sulla costa, è stata ritrovata la carcassa una tartaruga marina. Stando alle prime informazioni raccolte, la tartaruga non aveva medaglietta. Il ritrovamento è stato prontamente segnalato alle autorità competenti che ora dovranno determinare le cause del decesso dell'esemplare.