81 tartarughine si schiudono in diretta: l'emozionante corsa verso il mare aperto - VIDEO

Si sono fatte attendere qualche giorno le 81 tartarughine nate la scorsa notte sulla spiaggia di Milano Marittima, nella spiaggia libera accanto al Cala Zingaro. La loro nascita era attesa per il 20-21 agosto, e per documentare l'emozionante momento è stata installata una webcam che ha ripreso quotidianamente la vita del nido - il primo mai documentato in regione. I piccoli animaletti, dopo la schiusa - attualmente ne sono nate 81 su 91 -, hanno puntato dritto verso il mare, mentre alcuni biologi le hanno assistite prima e durante l'emozionante corsa sulla spiaggia verso l'inizio della loro vita, davanti allo sguardo di diversi spettatori.

"Le incognite erano tante per questo primo nido in Emilia-Romagna, in una zona molto a nord rispetto alle classiche zone di nidificazione - spiegano dal Tao (Turtles of the Adriatic Organization) - Inoltre, il nido era stato rilocato dai nostri biologi per garantire una maggiore sicurezza e tutela delle tartarughe, una delicata operazione che ha certamente contribuito all'ottimo successo di schiusa. Dopo i primi rilievi scientifici, le neonate, tutte vitali e in forze, sono state assicurate velocemente al mare. Molti i curiosi che hanno assistito alla schiusa rispettando le indicazioni e i cordoni di sicurezza dei volontari, rendendo il momento ancora più magico nel pieno rispetto della natura. Il presidio al nido continuerà ancora qualche giorno per monitorare le ultime 10 uova rimaste".

Il progetto, ideato dal fotografo ravennate Ottavio Giannella insieme al biologo Andrea Ferrari del Tao, ha mostrato pubblicamente per la prima volta in Romagna la deposizione e la schiusa delle uova di tartarughe marine ed stato reso possibile grazie al supporto della Fondazione “Cervia In”, un ente turistico che ha come mission la promozione della città di Cervia. Fin da subito, l’Associazione ha sostenuto l’iniziativa per far condividere al maggior numero di persone possibili un evento naturalistico mai ammirato prima. Notizie come queste, infatti, raccontano la natura intorno a noi e ci rassicurano sullo stato di salute dei nostri mari e delle nostre coste. Fondamentale anche la collaborazione del Parco del Delta del Po, che ha messo a disposizione il suo canale YouTube per le pubblicazioni quotidiane delle clip che hanno mostrato agli utenti l’evolversi graduale della situazione nell’area di nidificazione.