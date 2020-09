Tasse, consegnata la prima rata della Tari. La seconda arriverà in dicembre

È stata consegnata in questi giorni a famiglie e imprese la prima rata della Tari: si tratta della prima bolletta recapitata direttamente dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e non più da Hera, come annunciato nei mesi scorsi. La rata, in scadenza il 30 settembre, era originariamente prevista per maggio, ma è stata posticipata per non gravare in particolar modo sulle imprese nel periodo di emergenza Covid.

Le tariffe non hanno subito aumenti, ma quest’anno le rate sono due anziché tre (fino al 2019 le rate erano a maggio, luglio e novembre). La seconda rata sarà emessa con scadenza al 16 dicembre. L’Unione informa inoltre che gli sconti relativi ai conferimenti alla stazione ecologica saranno inseriti (per la maggior parte delle utenze) nella bolletta di dicembre.