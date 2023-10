Un tavolo da calciobalilla per la Pediatria di Ravenna: una generosa donazione arrivata in Apecar

Gli apenauti di Solidape, l’associazione che a bordo di coloratissime Apecar raccoglie fondi a sostegno della ricerca contro i tumori in età pediatrica, sono giunti a Ravenna e hanno donato un tavolo da calciobalilla alla Pediatria dell'ospedale. A ricevere il simpatico dono erano presenti il direttore del reparto di Pediatria, Federico Marchetti, insieme a tutto lo staff.

L'associazione Solidape e gli "Apenauti", oltre a perseguire il progetto "Un gol per i bambini", è impegnata da anni, a bordo dei propri piccoli mezzi colorati, nella ricerca fondi per la ricerca che devolve alla Lilt (Lega Italiana lotta contro i tumori) e alla colonna Onlusper la ricerca sulle cellule staminali nelle lesioni spinali). Questi i viaggi già intrapresi dall'associazione: nel 2016 a Capo Nord in Norvegia, nel 2018 il giro d'Italia, e nel 2022 in Portogallo.