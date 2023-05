Teatro distrutto dall'alluvione: al Rossini di Lugo arriva Mattarella

È prevista per il pomeriggio di oggi la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro Rossini di Lugo, gravemente danneggiato dall’alluvione. Lo scorso 21 maggio è partita una gara di solidarietà su GoFundMe, che ha già ricevuto una grande adesione: oltre 8.900 euro raccolti grazie a 180 adesioni, su un obiettivo di 15mila.

La struttura settecentesca è stata invasa dall’acqua, arrivata fino a 1 metro e 60 negli spazi di bassi. Grazie all’aiuto di numerosi volontari, che hanno messo in salvo poltrone e attrezzature organizzandosi per pulire tutto, si potrà provare a riaprirlo per il prossimo ottobre. La campagna solidale è ancora attiva e si trova nella pagina speciale creata da GoFundMe con tutte le raccolte inerenti l’alluvione in Emilia Romagna.