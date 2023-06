Con "Rossini flambè" il Teatro Due Mondi porta Faenza in Europa

Da Bergerac, città francese gemellata con Faenza, a diversi centri della Germania, fino a Polonia e Norvegia. Sarà un'estate intensa quella del Teatro Due Mondi di Faenza, che prende il via sabato 10 e domenica 11 giugno in Francia, con la presentazione, per la prima volta in francese, dello spettacolo "Rossini flambè". Opera per un pubblico variegato che, spiegano gli artisti, racconta dell’Italia e dei suoi sapori e suoni, che porta allo scoperto la passione verso la vita e i suoi piaceri come tratto caratteristico della nostra cultura popolare.

Lo spettacolo tra il 29 giugno e il 5 luglio sarà messo in scena dalla compagnia in lingua tedesca in diverse città della Germania, in una tournée a cui è stato riconosciuto un sostegno speciale di Ater Fondazione e Regione Emilia-Romagna. "Riprendiamo, con ancora l’alluvione negli occhi e il fango nelle mani, la nostra tournée in Italia e all’estero, per fare il pieno di bellezza e ritrovare quelle sensazioni che hanno dovuto lasciare spazio all’urgenza", spiega Alberto Grilli, regista e direttore del Teatro Due Mondi.

Il gruppo sarà anche in Italia, tra Emilia e Lombardia, Toscana, Piemonte e Campania, per la presentazione in diverse lingue di alcuni capisaldi del proprio repertorio (oltre a "Rossini flambé", lo spettacolo di strada "Fiesta" e il progetto scenico partecipato "Come crepe nei muri"), anche in Polonia, in Norvegia e poi nuovamente in Germania.

Il gruppo sarà ospite, inoltre al Festival Feta di Danzica, che sarà inaugurato proprio dall’ensemble faentino, e il Festival Sommerwerft di Francoforte. Gli attori reciteranno anche in piccoli centri urbani, fino a partecipare al più grande evento nautico al mondo, il Tall Ships Races, che quest’anno avrà luogo a Fredrikstad, in Norvegia.