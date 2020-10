Teatro Masini, rinviati tutti gli spettacoli di novembre: da Cevoli ad Ambra Angiolini

In seguito all'aumento dei nuovi casi di Covid-19 e al nuovo Dpcm del Governo arriva l'inevitabile variazione del calendario degli spettacoli di APeRTure al Teatro Masini Di Faenza. Accademia Perduta Romagna Teatri e il Teatro Masini comunicano al pubblico le nuove date di rappresentazione degli spettacoli sospesi nel rispetto del decreto del 25 ottobre.

Lo spettacolo di Davide Enia "Maggio '43" (previsto per il 27 ottobre) andrà in scena giovedì 28 gennaio alle ore 21; Paolo Cevoli in "La sagra famiglia" (previsto per il 7 e 8 novembre) andrà in scena venerdì 22 e sabato 23 gennaio alle ore 21; Francesco Tesei con lo show "Telepathy" (previsto per il 12 novembre) andrà in scena mercoledì 13 gennaio alle ore 21; Ambra Angiolini e Ludovica Modugno in "Il nodo" (previste per il 23 novembre) andranno in scena venerdì 5 marzo alle ore 21.

Inoltre arriva una variazione di data anche per lo spettacolo di Ale e Franz inizialmente previsto il 9 e 10 gennaio: i due simpatici comici andranno in scena venerdì 19 E sabato 20 marzo alle ore 21 con lo spettacolo "Nati sotto contraria stella".