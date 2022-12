Teatro, Ravenna trionfa ai Premi Ubu: da Malagola al festival Polis

Ravenna protagonista ai Premi Ubu 2022. La premiazione andata in scena lunedì sera all'Arena del Sole di Bologna ha visto infatti trionfare spettacoli e realtà che ruotano attorno al panorama teatrale ravennate. Polis Teatro Festival, diretto dai ravennati Agata Tomsic e Davide Sacco, festeggia la doppietta per lo spettacolo "Con la carabina" di Compagnia Licia Lanera, coprodotto dal festival, che a maggio 2022 ha debuttato in prima nazionale a Ravenna. Licia Lanera vince il “premio miglior regia", mentre a Pauline Peyrade va il “premio miglior testo straniero messo in scena per la prima volta da una compagnia italiana".

Le belle notizie per il festival Polis non finisco qui: il “premio speciale Ubu” è andato infatti a Fabrizio Arcuri, che ha aperto l’edizione 2022 di Polis al Teatro Alighieri con il coinvolgente Filippo Nigro nello spettacolo partecipativo "Every Brilliant Thing", e il “premio Ubu alla carriera” a Umberto Orsini, il primissimo maestro ospitato da Polis con la grande Giovanna Marini, nella prima edizione del festival nel 2018. A ricevere il “premio speciale Ubu” è anche la scuola Malagola, diretta e fondata da Ermanna Montanari ed Enrico Pitozzi. La scuola di vocalità dall'anima artistica e scientifica, nata da poco più di un anno a Ravenna, celebra così un nuovo importante traguardo.