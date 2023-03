Tutti a teatro per Baracca: pienone al Rossini per la visione collettiva de “I cacciatori del cielo”

Un nome, un simbolo, una leggenda. La città di Lugo si unisce nel ricordo di Francesco Baracca, l'Asso dei cieli che è divenuto simbolo dell'aviazione italiana e delle battaglie nei cieli della Grande Guerra. Mercoledì sera si è registrato il pienone al Teatro Rossini di Lugo per la visione collettiva de “I cacciatori del cielo”, docufilm diretto da Mario Vitale (con la consulenza storica di Paolo Varriale) e realizzato in occasione del centenario dell'Aeronautica militare italiana. Protagonista dell'opera è il pilota lughese Francesco Baracca, interpretato da Giuseppe Fiorello.

L'occasione era la messa in onda del film su Rai 1: un'occasione che Lugo ha voluto cogliere per unire la città. Dopo le prenotazioni "bruciate", nel giro di poche ore, si è deciso di spostare l'appuntamento dalla Rocca al Teatro Rossini che ha registrato un pienone per la visione collettiva del docufilm.

Maggio 1912: il giovane Francesco Baracca racconta il suo primo volo aereo da passeggero nei cieli di Francia: “Era un meraviglioso sogno a occhi aperti vedermi scorrere di sotto gli alberi, le strade, la campagna. Il pilota mi aveva detto di non muovermi molto e io guardando gli gridavo: ‘Plus haut! Più in alto!’”. Questo il punto di partenza del docufilm che racconta le imprese eroiche, la vita e l’amicizia di quei pionieri del volo che si distinsero per le loro azioni e il loro coraggio durante la Prima Guerra Mondiale e le cui gesta gettarono le basi per la nascita dell’Aeronautica Militare avvenuta il 28 marzo 1923.