Dalla "costosa puntura" all'incidente, tante chiamate-truffa da finti nipoti: "Informate i vostri nonni"

Un tentativo di truffa dietro l'altro, un po' in tutto il ravennate a macchia di leopardo. Quella di ieri è stata una giornata "nera" per il nostro territorio, con decine di telefonate indirizzate agli anziani da parte di sedicenti parenti che hanno tentato di truffarli per spillar loro dei soldi. A lanciare l'allarme è il gruppo di controllo di vicinato 'Ravenna Sos Sicurezza', che ha condiviso sui suoi social alcuni dei messaggi arrivati solamente nella giornata di ieri nelle varie chat di quartiere gestite dai volontari.

Raffica di telefonate-truffa

"Verso le 15.30 una signora anziana ha ricevuto una chiamata al telefono fisso di casa, da una delinquente, che facendo finta di essere la nipote ha tentato di truffarla - racconta il primo caso, avvenuto in zona Gallery - La delinquente ha finto di essere ricoverata in gravi condizioni, di dover essere trasferita in terapia intensiva e di necessitare di una costosa puntura. Fortunatamente la signora, molto informata su questi tentativi di truffe, non è caduta nel tranello. Sono stati avvisati i Carabinieri".

Il secondo tentativo, anche questo per fortuna fallito, ha avuto come vittima un'anziana nella zona di via Ronco: "Anche mia mamma ha ricevuto una telefonata sul telefono fisso di casa. I delinquenti hanno detto "Ciao nonna sono ... (il nome del nipote), la mamma ha avuto un incidente, ecc. Mia mamma gli ha subito risposto "Non è vero sei un adulto" e ha riattaccato". Tentativo simile anche in via Cesari: "Hanno chiamato mia suocera, una ragazza che diceva di essere la nipote, ma ho risposto io che conosco molto bene la voce di mia figlia. Ha riattaccato".

A pochi minuti di distanza una terza telefonata a un'anziana della zona di via Pomposa. "Ha ricevuto una telefonata dei truffatori verso mezzogiorno, i delinquenti le hanno chiesto quanti soldi avesse in casa, ma la signora ha immediatamente riagganciato, ha avvisato i familiari e il 112. Purtroppo, essendo già stata visitata dai ladri, potete immaginare il timore che qualcuno possa tentare di entrare di nuovo in casa".

Tentativi anche nelle frazioni e nel lughese: "Anche a mia nonna oggi a Mezzano - racconta un nipote - Lei al “ciao nonna” ha risposto “nonna non credo proprio”, dato che io ero lì e l’altro nipote ha 5 anni, e quello che parlava era un adulto. Al che hanno riattaccato". "Oggi alle 12:30 è successo anche ai miei suoceri a Lugo, dicendo le stesse parole, spacciandosi per la nipote. Abbiamo fatto denuncia alle forze dell’ordine".

I consigli

"In questi giorni il nostro territorio di Ravenna è provincia è vittima di attacchi dei delinquenti che, con le solite telefonate-truffa, prendono di mira gli anziani cercando di farli cadere nel tranello, sfruttando i parenti in ospedale, sempre chiamando sul telefono fisso della vittima - spiega Alberto Emiliani, coordinatore di Ravenna Sos Sicurezza - Si viene a creare un patema in queste persone anziane. Avendo ormai purtroppo una notevole esperienza nel settore, di solito questi delinquenti prendono di mira un quartiere e comunque cominciano un attacco su vasta scala. Quindi chiediamo a tutti di avvisare i loro anziani e di fare un passaparola, perché temiamo che la situazione si ripeterà. Come sempre ribadiamo che noi volontari non ci sostituiamo alle forze dell'ordine e che la prima chiamata va sempre fatta a loro. Solo uniti tutti insieme possiamo fare la differenza e difenderci da questi delinquenti".