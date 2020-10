Telethon Bassa Romagna e Aice Lugo donano un computer al Centro ricerche di Modena

Il Comitato Telethon Bassa Romagna e l'Associazione italiana contro l’epilessia sezione di Lugo hanno donato al Centro ricerche di Modena un particolare computer, attrezzato per l’attività di ricerca portata avanti dal Centro.

La consegna è avvenuta nei giorni scorsi nella Sala Baracca della Rocca di Lugo alla presenza del vicesindaco di Lugo Pasquale Montalti, della presidente della Consulta del volontariato lughese Mariagiovanna Ranieri e della dottoressa Serena Carra, dirigente del Centro ricerche, a cui sono stati consegnati il pc e il monitor.

Erano inoltre presenti molti volontari e gli sponsor che hanno contribuito alla donazione. "Questa iniziativa - spiega il Comitato Telethon Bassa Romagna - è stata infatti possibile grazie al costante impegno di Mariagiovanna Ranieri, che coordina il Comitato Telethon Bassa Romagna e l’Aice di Lugo, grazie alla disponibilità e sensibilità che Il Consorzio Globo riserva a chi si impegna per la ricerca, mettendo a disposizione gratuita spazi e non solo per l’attività di raccolta fondi".

"Con questo dono - conclude Telethon Bassa Romagna - abbiamo voluto ricordare la nostra volontaria Marina Pironi Scarpa, mancata in giovane età, e che nella ricerca credeva e per la quale si adoperava nel volontariato.