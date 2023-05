"Il doppio del tempo per andare a lavoro": i disagi dei ravennati con la chiusura del ponte mobile

"Non si può andare avanti così", "Da via Mattei a via Trieste ho impiegato 1 ora e mezza" "Venti minuti per andare dal borgo San Rocco a via don Carlo Sala. Venti minuti dove prima ne impiegavo cinque". Questi sono alcuni dei molti post pubblicati su Facebook dai cittadini ravennati in seguito alla chiusura del ponte mobile, scattata lunedì mattina. In tanti raccontano infatti di tempi raddoppiati, o peggio, per compiere i quotidiani percorsi da casa a lavoro, o per accompagnare i propri figli a scuola. Che la chiusura del Ponte mobile comportasse disagi per i ravennati era purtroppo prevedibile. Una situazione che finisce inevitabilmente per aggravarsi nei giorni di pioggia, in cui un maggior numero di cittadini è costretto a muoversi in auto e che si protrarrà per circa un mese, fino al completamento dei lavori.

La situazione è piuttosto chiara: con il passaggio del ponte mobile che collega via Trieste alla zona di via delle Industrie, convoglia tutto il traffico che dalla città è diretto verso la zona artigianale delle Bassette, il Cimitero, le industrie della Baiona e i lidi nord, su altre strade, creando inevitabili ingorghi, specialmente negli orari di punta. Va detto, infatti, che i disagi non sono percepiti da tutti i ravennati. Per alcuni lavoratori, come i turnisti, che possono evitare gli orari 'clou' della mattina e del tardo pomeriggio, la chiusura del ponte costringe a percorrere itinerari più lunghi, ma senza creare perdite di tempo eccessive. Condizione opposta per chi deve raggiungere il proprio posto di lavoro fra le 7 e le 8.30 di mattina, o chi deve muoversi fra le 17 e le 18.30, momenti in cui il traffico cittadino è appunto maggiore.

Lunghe code vengono così segnalate su via Trieste, su via Pertini, ma anche su via Romea Sud, tanto per fare degli esempi. "Ravenna stamattina alle 7,30 era completamente bloccata, la fila cominciava in via Canale Molinetto e non si vedeva la fine, grandissimi disagi per tutti", racconta un utente sui social. C'è anche chi guarda alle prossime settimane con pessimismo: "E quando ci sarà la fiera Omc al Pala de Andrè dal 23 al 25 maggio? Voglio vedere il casino che ci sarà". Una serie di disagi che impattano sulla città e sul forese. "Mio figlio da via Baiona a Porto fuori: 75 minuti (dalle 17 alle 18,15). Normalmente ne impiega 25". C'è anche chi chiede un potenziamento del servizio traghetto nelle ore di punta per velocizzare gli spostamenti tra Marina di Ravenna e lidi nord.

Tra i post dei ravennati su Facebook emergono poi anche proposte apprezzate da molti cittadini. Scrive un utente: "Servirebbe aprire del tutto la via di Roma da nord a sud". Un modo insomma per creare un collegamento diretto per chi proviene da via Maggiore e deve raggiungere la zona di via Cesarea e via Romea Sud, senza andare a pesare sulla viabilità in zona Darsena e sul passaggio a livello di via Canale Molinetto, altro punto clou del traffico cittadino. Va detto, tuttavia, che una simile soluzione creerebbe un traffico notevole nella zona del centro cittadino.

Grandi file si registrano poi sull'Adriatica, in entrambe le direzioni, con molti mezzi pesanti dirottati sulla strada statale. Va detto, infatti, che i disagi non sono solo per gli automobilisti, ma anche per i tanti camion e furgoni diretti verso la zona del porto e delle Bassette. Tutto il traffico pesante che deve andare dal Porto nord verso sud o autostrada deve infatti passare dalla strada statale 309 che poi conduce all'innesto con la autostrada A14 Dir. Senza contare che i camion poi diretti verso sud devono rientrare in Adriatica e affrontare i restringimenti previsti per i lavori gia partiti sulla strada statale 16.