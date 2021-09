Arrivano i temporali: pioggia e grandine si abbattono sul ravennate

Per la giornata di martedì la Protezione Civile aveva emesso un'allerta meteo 'gialla' per temporali

Un forte temporale, con grandine, si è abbattuto nel primo pomeriggio di martedì tra ferrarese e ravennate orientale, in prossimità della linea di costa e in lenta evoluzione verso est\sud-est. Intensificazione dell'attività elettrica anche più a sud, verso il cervese, dove - spiegano da Centro meteo Emilia-Romagna - potranno formarsi ulteriori locali celle temporalesche. Il nucleo principale tenderà a traslare in senso parallelo sulla sede marina, dando comunque luogo a temporanei rinforzi della ventilazione.

Con il passaggio del fronte temporalesco la temperatura è scesa sensibilmente al di sotto dei 20°C, toccando i 17°C dopo una massima di 25.9°C. A Roncalceci è stata registrata una raffica di vento di 51.5°C. Per la giornata di martedì la Protezione Civile aveva emesso un'allerta meteo 'gialla' per temporali. Non si escludono altre precipitazioni anche nelle prime ore di mercoledì: "Non si escludono temporali sparsi di breve durata, con possibili effetti associati occasionali, più probabili nella prima parte della giornata".

La tendenza è per un rapido miglioramento delle condizioni meteo, con temperature minime oscillanti tra i 12°C delle aree di aperta campagna ed i 18°C della costa, mentre le massime saranno comprese tra i 23°C del litorale ed i 28°C delle pianure interne. I venti saranno deboli e variabili, tendenti a disporsi da est in serata. Giovedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature minime in lieve flessione e massime stazionarie o in leggero aumento, comunque al di sotto dei 30°C.

Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "flussi atlantici interesseranno il nostro territorio e potranno determinare una maggiore nuvolosità con possibili rovesci sulle aree appenniniche. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, con le massime in genere intorno a 28 gradi nella pianura interna".