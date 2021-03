Ten of Teens, dieci anni con le Magliette Gialle: un concorso per il logo celebrativo

L’edizione 2021 del progetto “Lavori in Comune” anticipa la partenza con una novità: il bando rivolto a tutte le scuole superiori del comune di Ravenna per la creazione del logo che celebri il decimo compleanno del progetto. Tutte le classi sono invitate a partecipare, mettendo in campo creatività, fantasia e originalità. Dieci anni di storie ed esperienze delle ragazze e dei ragazzi che hanno messo a disposizione della comunità tempo ed energie, in uno scambio di reciproco arricchimento, meritano un riconoscimento che nasca proprio dagli stessi partecipanti. Ogni classe, coordinata da un docente referente, potrà partecipare con un’unica proposta grafica, secondo le modalità indicate nel bando scaricabile dalla sezione notizie del sito www.comune.ra.it/il-comune/decentramento/

Per partecipare al concorso c’è tempo dall’8 marzo fino al 12 aprile. Una giuria valuterà le proposte pervenute e dichiarerà la classe vincitrice, alla quale andrà un premio di 2.500 euro per la scuola di appartenenza. Le alunne e gli alunni della classe vincitrice riceveranno ciascuno un buono del valore di 50 euro e avranno la precedenza nelle iscrizioni ai progetti delle “Magliette Gialle” per il 2021. L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Decentramento e grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. Per ogni informazione contattare lo 0544.485774 (lun.-ven. 9-13) o inviare una mail a operatoriculturali@comune.ra.it