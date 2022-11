“Teniamo alta l’attenzione”: una campagna per far conoscere il portale dell'allerta meteo

E’ in corso la campagna della Regione Emilia-Romagna “Teniamo alta l’attenzione”, che ha lo scopo di invitare i cittadini a consultare il portale AllertaMeteoER.

Sono programmati spot video, promozione su giornali, web, social e youtube per far conoscere il sistema regionale di allerta, per non avere sorprese e sapere subito cosa fare in caso di eventi meteo estremi. L’immagine simbolo della campagna sono due giraffe che con il messaggio “Teniamo alta l’attenzione” invitano, inquadrando il qrcode col proprio smartphone, a collegarsi al portale AllertaMeteoER (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it), il canale affidabile per sapere ogni giorno con tempestività se in Emilia-Romagna è in corso un’allerta e il suo grado di gravità: verde, gialla, arancione o rossa.

Cosa si trova sul portale AllertaMeteoER

Gestito dall’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile in collaborazione con Arpae Emilia-Romagna, il portale pubblica bollettini e allerte, dati, informazioni e documenti, e segue l’evoluzione degli eventi in corso grazie ai radar meteorologici e ad altre strumentazioni di monitoraggio come pluviometri e idrometri.

Gli strumenti della Protezione Civile nel Comune di Cervia

Anche il Comune di Cervia, in linea e in collegamento con la Protezione civile regionale, si è dotato di importanti strumenti di informazione e comunicazione che i cittadini possono utilizzare e consultare sia come prevenzione delle emergenze sia per essere aggiornati in caso di emergenze.

Portale: per essere informato su allerte meteo, comportamenti da adottare, iniziative ed eventi: https://protezionecivile.comunecervia.it/

App: per essere sempre informati su allerte ed emergenze in città e sapere come comportarsi, è possibile scaricare l’app Librarisk, disponibile gratuitamente.

Alert System: inoltre è possibile ricevere le informazioni dell’emergenza in tempo reale sul telefono cellulare attraverso Alert System, il sistema di allertamento vocale messo a disposizione gratuitamente dal Comune. Per iscriversi al servizio gratuito è necessario compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito del Comune.