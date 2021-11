Tennis Club Faenza, sabato prossimo la presentazione del libro “Piada e piadina” di Maria Pia Timo

Sabato 6 novembre al Tennis Club Faenza verrà presentato il libro “Piada e piadina. Guida sentimentale a chioschi, botteghe e baracchine di Romagna”, di Maria Pia Timo (172 pagine, Polaris Editore). Appuntamento alle 17 presso i campi 9 e 10; ingresso con green pass sopra i 12 anni. Seguirà piccolo rinfresco a tema.

Una volta la piadina in Romagna si faceva in casa, ma ora è lo street food per antonomasia. Si mangia in strada, oppure si compra in strada per poi portarla in famiglia. Lungo la Via Emilia varia di spessore, di composizione, di lievitazione, di farcitura, di tradizione. La guida di Maria Pia Timo vuole essere uno strumento ricognitivo, una selezione di quelli che sono i migliori luoghi della piadina in base al palato dell’autrice e sulla scorta di scoperte occasionali o di ricerche suggerite dal passaparola. Il colore dei chioschi o delle botteghe, i caratteri bruschi o accoglienti dei piadinari, le tradizioni di famiglia, il sapere delle azdore o l’innovazione degli eredi, lo strutto, il bicarbonato, il miele, il lievito, le proposte a latere dall’hamburgher al sangiovese sfuso, tutti questi sono gli ingredienti che rendono piacevole, gustoso e invitante l’incontro con questo prodotto della tradizione romagnola.

Faentina, Maria Pia Timo è un’autrice, attrice, comica e cabarettista, nota al grande pubblico soprattutto per i suoi lavori teatrali, spesso assieme a Vito, e per le sue partecipazioni televisive a Zelig, Quelli che il Calcio ecc.. Al cinema ha lavorato tra gli altri con Pupi Avati, dando corpo alla Lumaca del “Pinocchio” di Matteo Garrone. Ha condotto le trasmissioni culinarie Fratelli Coltelli e Vespa Teresa su Alice Tv. Ha ideato e interpretato la web serie Tu Quoco Figlio mio.

Il libro si può acquistare anche qui: www.polariseditore.it/prodotto/piada-e-piadina