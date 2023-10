Il mondo del tennis piange la morte di Oreste Pagani: "Era una guida per tutti noi"

Un grave lutto ha colpito la famiglia del Circolo Tennis e Padel Massa Lombarda. Nella giornata di mercoledì 11 ottobre, una decina di giorni dopo il suo ricovero in ospedale, si è spento infatti a 85 anni Oreste Pagani (era nato il 20 settembre 1938), presidente dell’azienda Oremplast (da lui fondata nel 1972) che dal 2004 collabora con il club romagnolo in qualità di main sponsor. Un progetto sportivo a 360 gradi legato al territorio, che ha pochi eguali nel panorama della Penisola, portato avanti in questi anni sempre in stretta sinergia, praticamente in simbiosi, all’insegna di valori condivisi per costruire qualcosa che duri nel tempo, così da dare vita a un autentico sodalizio vincente, che non a caso ha portato il circolo di via Fornace di Sopra fino al massimo campionato italiano a squadre maschile (domenica prossima la squadra di serie A1 scenderà in campo con il lutto al braccio a Firenze con il Match Ball), oltre ad organizzare eventi e iniziative di portata nazionale, senza dimenticare la realizzazione di un impianto all’avanguardia come l’Oremplast Arena, patrimonio dell’intera comunità in quanto di proprietà comunale. “Essere partner significa guardare insieme nella stessa direzione”, amavano ripetere Oreste Pagani e i figli Giancarlo e Paolo, che ora proseguiranno sulla strada tracciata dal padre.

Il presidente Giorgio Errani, unitamente al consiglio direttivo e ai soci del circolo Tennis e Padel Massa Lombarda, si uniscono al dolore della famiglia Pagani per la perdita del carissimo Oreste, come riporta anche un cartello funebre affisso in città. Per chi desiderasse fargli visita la salma di Oreste Pagani sarà esposta venerdì 13 ottobre dalle ore 9 alle 18.30 e sabato 14 dalle 7.30 alle 9.30 nella camera mortuaria dell'Ospedale Civile di Lugo. I funerali, in forma religiosa, si svolgeranno sabato, partendo in autocorteo alle ore 10 dall’Ospedale di Lugo per l'azienda Oremplast a Massa Lombarda, dove Oreste saluterà per l'ultima volta la sua adorata azienda. Si proseguirà quindi per la Chiesa Arcipretale della Conversione di San Paolo, dove sarà celebrata la Santa Messa, al termine il corteo raggiungerà il cimitero locale. Su richiesta della famiglia si raccolgono offerte pro Istituto Oncologico Romagnolo.

“Oreste era una guida per tutti noi, esempio di forza e determinazione. Al tempo stesso era anche il nostro primo tifoso: non lo dimenticheremo mai – afferma Fulvio Campomori, attuale consigliere del circolo ed ex presidente, ricordandone la figura - Personalmente mi mancherà la sua energica stretta di mano, che mi dava l'energia e la forza di andare avanti, anche nei momenti difficili”.

Lo stesso sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi, venerdì scorso in occasione della conferenza stampa di presentazione della squadra di A1, nell’inviargli un caloroso augurio di pronta guarigione, aveva evidenziato le qualità di sensibilità umana e tenacia di Oreste Pagani. “Lui e la sua famiglia hanno dato alla nostra città un’impronta precisa – aveva dichiarato il primo cittadino – Come imprenditore ha sempre messo a suo agio i collaboratori in azienda, come una vera famiglia, ma anche al di fuori chi ha avuto bisogno in un momento di difficoltà ha sempre trovato in lui un punto di riferimento”.