Tentano l'assalto alla cassaforte del supermercato, ladri messi in fuga dall'antifurto

Tentato furto, nella notte tra sabato e domenica, al supermercato Conad di via Garibaldi a Ravenna. I malviventi sono entrati in azione intorno alla mezzanotte, molto probabilmente puntando alla cassaforte, ma dopo aver forzato una prima porta è entrato in funzione l'allarme. La sirena, oltre a svegliare i residenti della zona, ha fatto accorrere sul posto polizia, carabinieri e il personale della vigilanza ma all'arrivo delle pattuglie non è stata trovata traccia dei ladri. Da una prima ricostruzione, fatta grazie alle telecamere di videosorveglianza e al racconto di alcuni testimoni, pare che la banda fosse composta da almeno 4 persone che è poi fuggita a bordo di una utilitaria.

