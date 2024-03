Tentata rapina al fast food, cercano di rubare dalla cassa ma un'addetta reagisce e sventa il furto

Notte di grande paura al McDonald’s di via Trieste a Ravenna. Tra venerdì e sabato (30 marzo), attorno alle 2 del mattino, due uomini, con volto coperto da sciarpe e con berretto, si sono avvicinati all’addetta del punto McDrive, nella zona dove vengono consegnati i prodotti d’asporto, e hanno provato a raggiungere le casse dell’attività commerciale.

La cassiera ha reagito al tentativo di rapina, è scaturita una piccola colluttazione, ma alle urla della ragazza i due uomini sono scappati a mani vuote. La dipendente è rimasta impaurita e traumatizzata dall’accaduto, tant’è che si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza per prestare soccorso. Sono subito intervenute le Volanti della Questura di Ravenna per raccogliere informazioni e avviare l’indagine. La zona è videosorvegliata, gli agenti della Polizia stanno visualizzando in queste ore le immagini delle telecamere per cercare di raccogliere indizi e risalire ai responsabili.