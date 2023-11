Tentata rapina in una gelateria: dipendente mette in fuga il criminale armato

Una rapina a mano armata è stata sventata giovedì sera a Ravenna. Tutto è accaduto poco dopo le 20 alla gelateria Papilla di via Santucci dove un uomo, con volto semicoperto da un cappuccio e armato di pistola (presumibilmente giocattolo), sarebbe entrato nel negozio minacciando la dipendente, in quel momento sola all'interno, e ordinandole di consegnargli il denaro della cassa. Nonostante un primo attimo di spavento, la donna sarebbe però riuscita a mantenere i nervi saldi, rifiutando di obbedire al rapinatore e aggiungendo che avrebbe chiamato le forze dell'ordine. Con il cellulare in mano la donna avrebbe anche iniziato a comporre il numero di emergenza. Il malvivente, a quel punto, si è dato alla fuga a piedi. Sul posto è poi giunta una volante della Polizia di Stato che ha dato il via alla ricerca del bandito.