Estrae la pistola e tenta la rapina in posta, poi si dà alla fuga a mani vuote

Tentata rapina mercoledì mattina alle poste di Coccolia. Attorno alle 9.30 un ladro solitario è entrato nell'ufficio postale di via Ravegnana con il volto coperto da una sciarpa. L'unica dipendente presente in quel momento nel locale ha subito notato che qualcosa non andava: così, ancor prima che lui estraesse una pistola - da capire se vera o giocattolo - per tentare di farsi consegnare il denaro, è riuscita a scappare e a rifugiarsi in un'alta stanza, dando l'allarme. A quel punto il malvivente non ha potuto fare altro che darsi alla fuga a mani vuote.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, che hanno dato il via alle ricerche per tentare di risalire all'uomo. I militari stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.