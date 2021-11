Entrano alle poste a volto coperto e mettono in scena una rapina

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di lunedì, intorno alle 13.30, all'ufficio postale di via Pola. Due persone sono entrate alle poste a volto coperto e hanno messo in atto una rapina. Ancora non è chiara la dinamica di cosa sia successo, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l'atto criminale non sia andato a buon fine grazie al pronto intervento della Polizia di Stato, con la squadra volanti e la squadra mobile. Sono in corso le indagini. Non è la prima volta che viene tentata una rapina nell'ufficio postale di via Pola, già colpita dai malviventi nell'estate 2019.

MAGGIORI INFORMAZIONI IN SEGUITO