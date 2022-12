Usa lo spray urticante per tentare di truffare un'anziana: ma lei riesce a metterlo in fuga

Nuovo tentativo di raggiro ai danni di una persona anziana a Bagnacavallo. Nei giorni scorsi un delinquente avrebbe tentato di stordire un’anziana versando spray urticante nel lavandino, dopo essere entrato nella sua abitazione fingendosi un tecnico addetto al controllo dell’acqua. La donna ha però compreso le intenzioni del malintenzionato ed è riuscita a metterlo in fuga.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna raccomanda ancora una volta di prestare attenzione alle truffe e di non fare mai entrare nella propria abitazione persone sconosciute. I tecnici non intervengono mai sugli impianti interni all’abitazione, siano essi di aziende private o pubbliche. In caso di tentativi di truffa o raggiro, è necessario avvisare tempestivamente le forze dell'ordine chiamando il 112 o la Polizia locale della Bassa Romagna al numero di emergenza 800072525.