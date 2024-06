Tentativi di tornado nel Ravennate. Il meteorologo: "In media 6 trombe d'aria l'anno in regione. I funnel? Sono molti di più"

Nel pomeriggio di ieri almeno tre funnel, ovvero tentativi di tornado, sono stati 'registrati' nel forese nord di Ravenna. Fenomeni che spaventano e che sono potenzialmente pericolosi, anche se da non confondere con i veri e propri tornado, come quello del 23 luglio 2023 che provocò immensi danni in gran parte del Ravennate. Sul tema fa il punto Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti).

Il primo aspetto su cui si sofferma l'esperto è quello della frequenza di fenomeni di questo tipo. "Certamente è molto difficile coglierli, in particolare quando sono effimeri, ma sono fenomeni che in regione si manifestano eccome, e non da oggi. Considerando solo i vortici verificati al suolo (tornado, landspout e trombe marine), la regione vede una media di circa 6 eventi l’anno (periodo 2000-2023), anche se con una decisa prevalenza di trombe marine". Questi tornado (tenendo conto che vengono considerati solo quelli che provocano effetti tangibili al suolo) sono indicati con triangoli rossi nella mappa ESWD (European Severe Weather Database) e se ne contano almeno 11 nella provincia di Ravenna nel periodo preso in esame. Di questi 6 sono trombe d'aria sulla costa ravennate, 3 su quella cervese, più due tornado sulla terraferma a Ravenna e nell'area nord della Bassa Romagna. Dunque prevalenza di trombe marine "ma non mancano i vortici di terra, mediamente ben più pericolosi, o se vogliamo violenti - prosegue Randi - Più a rischio per i vortici di terra: Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara, specie nelle basse pianure; un po’ meno Ravenna salvo l’area al confine con Ferrara; ancora meno Forlì-Cesena e Rimini. Per le trombe marine sugli scudi tutta la costa dal ferrarese al riminese, con quest’ultimo che ha più segnalazioni. Stagioni preferite: dalla primavera all'autunno".

Si tratta di fenomeni in aumento? "Domanda che non ha risposta, poiché non sappiamo quanti ne “sfuggivano” in passato, specie se si innescavano in aree remote - scrive il meteorologo - Al tempo non avevamo tutti i dispositivi di oggi; per cui oggi alla “cattura” non ne sfugge quasi nessuno, anche perché il radar può dare una grossa mano. Ma approntare una statistica con queste premesse è difficile; al limite potremmo partire da 2010 con buone prospettive, ma il 2010 è l’altro ieri. Un’ipotesi fondata è che la frequenza sia stabile ma sia in aumento l'intensità media, oppure siamo in aumento quelli gravi per ovvie ragioni. Ma la questione è da approfondire".

Infine l'esperto vuole sfatare un falso mito che indicherebbe un particolare formazione delle trombe d'aria lungo i corsi dei fiumi. "Non c’è alcuna correlazione tra i tornado/trombe marine e i corsi d’acqua - afferma Randi - poiché si formano a causa dell’instabilità atmosferica e dello shear nel campo del vento (brusca variazione in direzione e velocità del vento con la quota). Ovviamente, i funnel sono molti, molti di più, quindi ben più frequenti rispetto ai vortici a terra. E meno male".

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday