Tentano l'assalto al bancomat, ma la 'marmotta' non esplode: intervengono gli artificieri

/ Via Bastia, 155

Assalto fallito nella notte tra domenica e lunedì alla filiale Unicredit di Lavezzola. Ad accorgersi di quanto era successo sono stati lunedì mattina alcuni clienti che, giunti all'istituto bancario di via Bastia, nel cercare di fare un prelievo hanno notato che lo sportello bancomat era stato manomesso.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Lugo, che hanno riscontrato come qualcuno avesse provato a fare esplodere il bancomat tramite la tecnica della 'marmotta', vale a dire l'inserimento di gas esplosivo nelle fessure dell'erogatore di denaro per farlo poi esplodere e impossessarsi del cassetto presente all'interno. Qualcosa però deve essere andato storto, perchè l'esplosivo è rimasto intatto.

Sono stati quindi chiamati gli artificieri da Bologna, che hanno rimosso l'esplosivo e messo in sicurezza la zona. I Carabinieri, che hanno in mano le indagini, stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca e della zona per cercare di risalire ai colpevoli.

Immagine di repertorio