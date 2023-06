Tentava di forzare il distributore di sigarette con il martello: arrestato

Prosegue l'intensa attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, predisposta dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella, con particolare riguardo sia alle zone recentemente colpite dall'alluvione su tutto il territorio provinciale sia in centro cittadino. Tra gli interventi degli operatori della Polizia di Stato, anche su segnalazione dei cittadini, durante la scorsa notte è stata arrestata un uomo che, presso un locale di Ravenna, avrebbe tentato di forzare un distributore automatico di sigarette, utilizzando un martello. L'uomo è stato immediatamente sottoposto al provvedimento di 'avviso orale' del Questore, misura di prevenzione applicata alle persone socialmente pericolose che, se violata, comporta l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Nello stesso ambito di prevenzione dei reati, sono stati inflitti a cinque persone di origine rumena altrettanti fogli di via obbligatori dalla provincia di Ravenna con divieto di ritorno per la durata di tre anni, misure che incidono sulla pericolosità sociale dei destinatari, al fine di prevenire la commissione di ulteriori comportamenti antisociali. Gli individui sono stati denunciati per il reato di furto nel corso di specifici servizi predisposti per contrastare il fenomeno del cosiddetto "sciacallaggio".