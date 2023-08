Tentato assalto al furgone portavalori fuori dal supermercato: caccia ai malviventi in fuga

Tentato assalto al furgone portavalori questa mattina. L'episodio si è verificato nel parcheggio del supermercato Coop del centro commerciale Gallery di via Gramsci. Qui un uomo, attorno alle 10, ha parcheggiato il furgone, contenente monete e banconote di piccola taglia, ed è entrato nel supermercato, notando però la presenza di due uomini che si erano diretti verso il suo furgone. A insospettire il lavoratore, in particolare, è stato il fatto che i due indossassero ancora la mascherina anticovid.

L'uomo è così uscito dal supermercato mettendo in sicurezza il denaro e sorprendendo i due che stavano cercando di entrare nel furgone, mettendoli in fuga prima dell'arrivo della guardia giurata. I malviventi sono stati visti allontanarsi a bordo di un'auto Bmw di colore scuro, sulla quale era presente un terzo complice. Sul posto sono poi giunti i Carabinieri per ascoltare le testimonianze, che hanno esteso la ricerca a tutte le forze dell'ordine.